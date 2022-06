Voici la recette d’un restaurant participatif et solidaire à Bruxelles

Chaque temps de midi, on y trouve un entrée – plat – dessert végétarien à prix libre. Le menu est composé selon les produits à disposition et les compétences culinaires de chacun. Comme l’explique Mirana, l’une des cuisinières qui s’y rend deux fois par semaine : “Je viens pour partager mon peu de savoir en cuisine et aussi créer du lien social. J’adore ce concept-là”. Et lorsque l’on n’est pas en cuisine : “On vient avant pour mettre la table, on reste après pour ranger ou faire la vaisselle", détaille Christina Lescot, cofondatrice de l’ASBL “Kom à la maison”.

Seule l’heure de table est fixe, 12h30 la semaine et 13h durant le week-end, pour le reste libre à vous d’y pousser la porte et partager un moment ainsi qu’un repas.