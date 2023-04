Voici la première Barbie porteuse de trisomie 21

Mattel poursuit son chemin vers des poupées plus inclusives. Après Barbie en fauteuil roulant ou Barbie atteinte de vitiligo, la firme a sorti ce mardi cette nouvelle poupée qui, au premier coup d’œil, ressemble à n’importe quelle Barbie.

Ils se sont focalisés sur des petits détails pour concevoir la poupée : une taille plus petite qu’à l’accoutumée, un visage plus rond, des oreilles plus petites et une arête nasale plate. Des yeux en amande qui sont "légèrement inclinés et ses paumes ne comportent qu’une seule ligne, une caractéristique souvent associée aux personnes atteintes du syndrome de Down", a écrit Mattel dans son communiqué. Elle porte des orthèses, conçues par la National Down Syndrome Society, l’organisation américaine de la Trisomie 21, souvent utilisées par les enfants touchés par l’anomalie génétique pour soutenir leurs pieds et chevilles. Enfin, elle revêt une robe à motifs de papillons et de fleurs jaunes et bleues, couleurs associées à la sensibilisation du syndrome. Et comme accessoire, un collier avec trois chevrons, symbolisant les trois copies du chromosome 21.