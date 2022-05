Voici la liste des aliments à consommer pour avoir une peau bronzée durant l’été !

D’antioxydants. Les plus concernés sont la vitamine E, la vitamine C ;

On trouve la vitamine E dans les noisettes. Donc : dans l’huile de noisette, les amandes et les noix en général. L’huile de germes de blé en contient beaucoup, ainsi que l’avocat.

Et la vitamine C se trouve dans presque tous les fruits et les crudités. Mais surtout dans les fraises, le cassis, le persil, le kiwi, les agrumes, le chou rouge cru, le poivron cru, la goyave.

De l’eau pour maintenir un niveau d’hydratation suffisant dans la peau

Quand on s’expose au soleil, pas besoin de dégouliner pour perdre de l’eau. La sueur peut être éliminée sous forme évaporée, et on ne s’en rend pas toujours compte. De nombreuses personnes ne boivent pas assez d’eau.

La règle, c’est de boire régulièrement des verres d’eau sur la journée, au moins dix verres par jour, et même plus quand il fait chaud. Quand on a soif, c’est que l’on est déjà déshydraté. Sans oublier qu’en été, il y a parfois des petits verres de rosés qui passent et qui contribuent à la déshydratation. Ça vaut bien sûr pour la bière, le rouge ou le champagne.