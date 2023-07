Voici la liste des aéroports les moins stressants et la Belgique n'y est pas.

Alors que les aéroports européens ont enregistré un nombre record de passagers en juin dernier avec, entre autres, plus de 5,6 millions de voyageurs à Francfort et 2,5 millions à Copenhague (du jamais vu depuis le Covid-19), on a difficilement la sensation d'être en vacances quand on fait face à autant de monde. Il faut donc miser sur les destinations desservies par des aéroports où il y a moins de voyageurs et qui se situent non loin du centre-ville...

Des passagers pressés, des enfants qui courent partout, des annonces d'embarquement qui s'enchaînent et de longues files d'attente aussi bien au comptoir d'enregistrement qu'avant de monter dans l'avion... Le passage à l'aéroport est souvent une étape qui génère beaucoup de stress. Si certains ont hâte de monter dans la cabine et si d'autres apprécient l'effervescence qui règne dans ce monde à part, il ne symbolise pas toujours le début des vacances tant le lieu peut être source de pression.