Voici la future place Meiser à Schaerbeek : la demande de permis introduite

La RTBF vous en parlait en avril dernier : la place Meiser à Schaerbeek va subir un important lifting afin de simplifier et sécuriser la circulation des automobilistes, piétons, cyclistes… Bref, tous les usagers de la place dite "Misère" tant elle représente un point noir en matière de sécurité routière. Bruxelles Mobilité annonce qu’elle introduit ce vendredi la demande de permis d’urbanisme pour le réaménagement de l'espace. Une étape importante avec des autorisations espérées pour le printemps 2024 et un démarrage du chantier au mieux au printemps 2025.

Concrètement, le projet prévoit de diviser le grand rond-point en créant deux carrefours distincts. Le premier au niveau des axes Reyers/Wahis, un deuxième pour "gérer les flux de la rue Cambier, l’avenue Rogier, la chaussée de Louvain et l’avenue Plasky", indique Bruxelles Mobilité.

Le tram ne passe plus en diagonale

"Le projet supprime aussi la traversée en diagonale de la place par des voies de tram. Ceci permet de simplifier la gestion des arrêts de transports publics. L’objectif est de donner à la place Meiser un réel statut de nœud multimodal en lien avec l’arrêt SNCB Meiser tout proche. Les piétons et cyclistes disposeront d’espaces dédiés pour circuler, plus larges et sécurisés", soit des semi-piétonniers verdurisés côté Cambier et côté Plasky. "Cette nouvelle configuration améliore donc la sécurité routière et la fluidité de tous les modes de déplacement."

Plus de verdure, plus de clarté

"Meiser est actuellement un rond-point inefficace, dangereux et invivable", rappelle Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité. "Bientôt, il sera transformé en place agréable et verte pour les riverains avec un carrefour à la fois plus fluide et plus sûr pour tous les modes. Je remercie la commune, la STIB et Bruxelles Mobilité pour ce projet qui va être une immense plus-value pour le quartier et l’ensemble de la Région."

A Schaerbeek, on se réjouit de cette nouvelle étape dans le dossier de la rénovation de la place Meiser. "La place Meiser est connue pour être un lieu dangereux ou se mêlent circulation automobile, tramways et piétons… Cette situation est enfin en train de changer", déclare Adelheid Byttebier (Groen), échevine à Schaerbeek. "Je suis très heureuse que la région s’attaque à cet espace compliqué et simplifie les flux de circulation, pour plus de sécurité, plus de verdure et plus de clarté".