Voici la formule pour connaître votre consommation optimale d’eau par jour

Kristofer vous dévoile la formule mathématique pour connaître votre consommation d’eau optimale par jour dans Le 8/9 continue. Vous n’aurez besoin que d’une seule donnée : votre poids.

1 litre ou 2 litres d’eau par jour ? La voix mystère du 8/9 s’interroge sur la quantité d’eau à consommer par jour. Notre chroniqueur Kristofer s’est penché sur une étude de Vidal qui dévoile la formule pour calculer vos besoins quotidiens en eau.

La formule

Soustrayez 20 kg à votre poids ; multipliez le nombre obtenu par 15 ; ajoutez 1500. Vous obtiendrez un résultat en millilitres.

Le site précise que le résultat obtenu se situe presque toujours au-dessus des 2 litres et qu’il comprend l’eau absorbée par la nourriture.

Exemple avec Kristofer qui pèse 55 kg : 55 – 20 = 35 x 15 = 525 + 1500 = 2025 ml, soit environ 2 litres d’eau par jour dont 1 litre sera apporté par l’alimentation.

