Voici comment le RC Lens gère la "hype" autour de Loïs Openda

"Loïs est encore jeune, cela peut être difficile pour lui de faire face à trop d’expositions médiatiques, donc on essaye de freiner un peu, pour le protéger. Et je pense que lui-même en est conscient et approuve notre décision. En début de saison, après quelques sollicitations, on a constaté un petit creux dans ses prestations. On n’est pas certain qu’il y avait un lien mais on a préféré tempérer un peu. Aujourd’hui c’est sa première conférence de presse, mais il n’y aura pas d’interview individuelle avant plusieurs semaines encore. L’objectif premier c’est la qualité de ses prestations sur le terrain".