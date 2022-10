Voici comment la sortie du dernier album de Taylor Swift a fait planter Spotify

C’est désormais l’album le plus écouté en une seule journée de l’histoire de la plateforme musicale "Spotify". "Midnights", de la chanteuse américaine Taylor Swift est d’ores et déjà un succès à peine sorti en streaming. L’engouement international est tel que la plateforme de streaming a connu une panne dans la nuit de jeudi à vendredi, empêchant certains fans d’écouter ce dixième album tant attendu.

Ecouter les nouveaux morceaux, c’est la première chose qu’a faite Marine au réveil vendredi matin. Mais très vite, elle se rend compte qu’elle a plus de chance que d’autres. Ailleurs dans le monde, certains fans voient apparaître un message d’erreur ("Something went wrong"), au moment où ils veulent découvrir les morceaux sur Spotify.