Voici comment créer une chanson de Pearl Jam en moins de 30 secondes

On voyage du coté de la grosse pomme ce matin.

C'est en effet de New-York, la ville qui ne dort jamais, que nous vient l'artiste que nous vous présentons ce matin.

John Marc Degaard se présente comme étant un multi-instrumentiste, auteur-compositeur, producteur et comédien passionné. Dernièrement, il fait surtout parler de lui pour des courtes vidéos qu'il partage sur ses réseaux sociaux et dans lesquelles il essaye de démontrer qu'il est possible de créer des morceaux dans le style des plus grands artistes en moins de 30 secondes.

Et pour l'une de ses dernières vidéos, il a décidé de s'attaquer à un gros calibre : Pearl Jam. Gros fan du groupe d'Eddie Vedder, il déclare d'ailleurs que ce dernier est le plus grand parolier de tous les temps. Et une chansons "à la" Pearl Jam en moins de 30 secondes, ça donne quoi ? On vous laisse le découvrir dans la vidéo ci-dessous :