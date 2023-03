Voici comment créer une chanson de Depeche Mode en 60 secondes chrono

Ce musicien australien vous explique comment faire.

Ecrire un classique de la musique n'est pas à la portée de tout le monde. Créer un univers artistique semble encore plus compliqué. Mais arriver à écrire un titre "dans le genre de", ça semble un peu plus réaliste.

C'est ce qu'à du se dire le Youtubeur et musicien australien Desmond Doom. Son créneau ? Créer des titres originaux dans le style de groupes rock populaires. Dans sa dernière vidéo, il a tenté d'écrire en à peine 60 secondes une chanson en utilisant le son distinctif de Depeche Mode et le résultat tient la route.

Commencez avec un sample de batterie électronique, soupoudrez le tout d'un petit riff de guitare façon cow-boy nasillard, ajoutez quelques paroles à la fois sombres et sensuelles, un refrain un peu plus funky mais toujours un peu mélancolique, terminez avec un zeste de synthé à l'ambiance 80's et le tour est joué.

Le résultat ? On vous laisse le découvrir dans la vidéo ci-dessous :