Voici comment chanter en duo avec Saule sur la scène du W:Halll

Saule est en ce moment en tournée avec 2 musiciens pour “Un soir à l’Opéra”. Il sera aussi chez nous au W:Halll pour un concert le 20 avril et notre petit doigt nous dit qu’il serait même à l’affiche d’une toute nouvelle série tv made in RTBF. Pour en savoir plus, il suffit d’écouter le #REPLAY de Bruxelles Matin ci-dessus.

Julie VanH a réveillé Saule de grand matin pour essayer de lui tirer les vers du nez…

Et nous ne pouvons que vous le confirmer : c’est une actualité bien chargée qui rythme le quotidien de cet artiste belge talentueux.

Un duo inédit

Vous avez toujours rêvé d’être le prochain Bruno Mars ? Vos amis vous surnomment “la Reine du karaoké” ? Vous n’arrêtez pas de chanter sous la douche ? Vos collègues de travail n’en peuvent plus de vous entendre chanter la moindre chanson qui passe à la radio ?

Et si vous deveniez la nouvelle sensation bruxelloise du moment en montant sur scène aux côtés de Saule ?