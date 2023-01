Voici combien de temps les bénéfices de l’isolation d’une "passoire thermique" sont susceptibles de durer.

Plus communément appelés "passoires thermiques", les logements mal isolés entraînent des pertes et des dépenses importantes d’énergie. L’une des solutions les plus souvent plébiscitées consiste à isoler l’habitat, par exemple en s’attaquant aux combles ou en épaississant les murs creux.

Mais selon cette étude publiée dans la revue Energy Economics, les bénéfices énergétiques que l’on peut tirer de ces mesures peuvent s’avérer aussi minces que les cloisons dont l’air s’échappe ou s’infiltre.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheuses de l’université de Cambridge ont mené l’enquête auprès de 55.154 ménages situés en Angleterre et au Pays de Galles entre 2005 et 2017. L’objectif était d’évaluer l’efficacité énergétique de ces foyers isolés thermiquement en se basant sur la consommation de gaz des habitants.