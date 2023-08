Voici ce que deviendront des destinations populaires sous l'effet du dérèglement climatique à l'horizon 2050.

Les pyramides de Gizeh menacées d'érosion par des pluies acides, Central Park à New York et Londres inondés, les routes de Californie en proie aux flammes... Depuis longtemps, on esquisse les scénarios de la transformation de destinations populaires dans le monde sous l'effet du réchauffement climatique. Avec l'intelligence artificielle, on peut mieux se rendre compte combien elles seront défigurées, incitant davantage à la prise de conscience sur l'urgence d'agir.

Dans son sixième rapport, le Giec (le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat) estimait que le réchauffement de la planète atteindra 1,5°C au début des années 2030, "quels que soient les scénarios d'émission". Concrètement, on en ressentira les conséquences en constatant l'augmentation des vagues de chaleur, des épisodes de sécheresse et de précipitations extrêmes mais aussi de l'extinction de certaines espèces tandis que d'autres trouveront refuge ailleurs. Précisément, dans le cas d'un réchauffement de 2°C d'ici 2100, les scientifiques considèrent que jusqu'à 18% des espèces ont un risque élevé de disparaître.