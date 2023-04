Voici ce qu’Apple pourrait annoncer lors de la prochaine Keynote

La Worldwide Developers Conference (WWDC) approche à grands pas, et selon le journaliste Mark Gurman, Apple ne devrait pas être avare en annonces.

Comme chaque année au mois de juin, la conférence dédiée avant tout aux développeurs est l’occasion pour la marque à la pomme de présenter les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation. Les nouveautés d’iOS, iPadOS, watchOS, macOS, et tvOS seront donc bien évidemment de la partie. Mais Apple pourrait également annoncer plusieurs nouveaux produits.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman détaille les plans de la firme de Cupertino. Selon ses informations, pas moins de six nouveaux ordinateurs devraient être commercialisés d’ici la fin de l’année. Le journaliste ne précise pas quels modèles, mais de précédentes rumeurs annoncent un MacBook Air de 15 pouces, une nouvelle version de l’actuel MacBook Air de 13 pouces, et un nouveau MacBook Pro de 13 pouces.

Du côté des ordinateurs de bureau, Apple "doit" encore remplacer le Mac Pro, qui reste à ce jour la dernière machine dotée d’une puce Intel, ainsi qu’une nouvelle version de l’iMac de 24 pouces. Selon Gurman, la présence à la WWDC de ces deux ordinateurs de bureau n’est pas garantie, Apple préférant se concentrer sur les ordinateurs portables lors de la Keynote. Mauvaise nouvelle cependant, il n’y aura pas de puce M3 au programme. Il s’agira donc de "petites" mises à jour dans l’actuelle gamme M2.