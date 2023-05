Pour le reste, il faudra attendre l’annonce officielle de Meta pour en savoir plus. Mais si on se fie à ces quelques informations partagées par Lia Haberman, il y a de quoi être emballé par le projet. Premièrement car Instagram reste très populaire, ce qui devrait faciliter l’adoption du projet "Barcelona." Deuxièmement car contrairement à Bluesky, un système de modération est déjà en place. Troisièmement, car "Barcelona" serait bel et bien décentralisé, et devrait utiliser le protocole ActivityPub, ce qui permettrait à l’utilisateur de choisir l’application de son choix pour profiter du contenu (comme Mastodon).

Quoi qu’il en soit, Twitter a une fois de plus du souci à se faire.