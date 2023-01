Voici à quoi va peut-être ressembler le futur bus à haut niveau de service liégeois

C’est un étrange véhicule qui a circulé ce vendredi dans les rues de la cité ardente : ça ressemble à un tram, ça a les couleurs du tram, ça a quatre portes comme les rames du tram, mais ce n’est pas un tram. C’est monté sur roues, et tracté sur une remorque de camion à immatriculation espagnole. C’est un prototype du bus du futur, dit "à haut niveau de service" qui doit contribuer à réorganiser le réseau TEC de l’agglomération liégeoise.

En septembre dernier, l’office wallon des transports a lancé un appel d’offres européen pour la fourniture de quatorze exemplaires de ce mode de déplacement, avec option de commande de quatre véhicules supplémentaires. Ils sont destinés à équiper la ligne 48. Impossible de savoir, à ce stade, combien de candidats ont répondu, ni d’où ils viennent, mais ils fournissent actuellement des modèles pour qu’ils passent des épreuves de sélection. Ils doivent être articulés, et en outre répondre à quelques prescriptions : les montées et descentes de voyageurs doivent s’effectuer par toutes les portes, qui doivent chacune être munies, à proximité, d’un dispositif de validation de titres de transport, qui ne sont pas vendus à l’intérieur. Un contact entre le chauffeur et les usagers n’est pas "nécessaire".

Le choix définitif est programmé pour la première semaine de mars. Le "BHNS" aperçu ces dernières heures en Outremeuse n’est donc peut-être pas encore la version dans laquelle vous pourrez rejoindre le Sart-Tilman…