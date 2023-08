Voici à quoi ressembleront les Busway liégeois mis en services dès janvier 2025.

Des nouveaux bus vont faire leur apparition sur les routes liégeoises dès janvier 2025. Ce sont les BUSWAY, des bus à haut niveau de service. Il y en aura 14 et c’est la société EvoBus Belgium qui vient de décrocher le marché de leur construction. Ces bus électriques et articulés peuvent accueillir jusqu’à 120 personnes et ils seront équipés d’écrans digitaux à bord.

Les premiers véhicules circuleront entre la gare des Guillemins, le Sart-Tilman, le CHU et le Botanique. Cette ligne B2 sera opérationnelle en même temps que le tram, en principe, en janvier 2025.

Les 3 autres lignes seront la B1 (Ans-Mont-Légia-St Lambert-République Française-Chênée), B3 (République Française-Médiacité-Sart-Tilman-CHU) et B4 (Léopold-Robermont-Beyne-Heusay-Fléron) et seront en service en 2027.

Ces bus circuleront en site propre et rouleront de 5 heures à une heure du matin avec une fréquence de 5 à 10 minutes en heure de pointe. Les BUSWAY seront connectés au tram pour créer un nouveau réseau de mobilité dans l’agglomération liégeoise.