Voici à quoi ressemblera le piétonnier agrandi du centre de Liège

Le piétonnier du centre-ville de Liège va s’agrandir. D’ici 2026, selon les plans en train d’être élaborés, la voiture cédera la place aux piétons place Cathédrale, place Saint-Paul, place Xavier Neujean et autour de l’Opéra. La Ville compte aussi piétonniser, au moins partiellement, la place du XX-août et la place Cockerill autour du bâtiment central de l’Université.

Le bureau Baumans-Deffet a été désigné au dernier trimestre 2022 comme auteur de projet pour rénover les places Cathédrale, Saint-Paul, Xavier-Neugeau et les rues autour de l’Opéra. Selon le planning prévisionnel, le chantier place Cathédrale et place Saint-Paul doit débuter en novembre 2024 et se terminer en avril 2026.

C’est l’arrivée du tram qui a servi d’aiguillon pour agrandir le piétonnier : "Nous voulons pour l’ensemble du centre-ville, à l’occasion de l’arrivée du tram, favoriser les espaces publics agréables pour les familles et arborer l’ensemble de ces espaces" expose le bourgmestre Demeyer.

Place Xavier Neujean et autour de l’Opéra

De la place Xavier Neujean à l’Opéra, tout l’espace doit être libéré des voitures. Elles n’y circuleront plus et elles n’y stationneront plus. "Nous avons dans cette zone du patrimoine majeur : l’Opéra et la collégiale Saint-jean" détaille l’échevin Léonard. La Ville compte mettre tout de plain-pied, avec verdure "et pourquoi pas un espace de jeux pour les enfants".

Les rues en U autour de l’opéra (Hamal et Clémenceau) seront aussi modifiées : "elles servaient surtout à une gare de bus, avec des quais difficiles à franchir. Tout ça sera remis de plain-pied et connecté au piétonnier existant. Cet espace sera uniquement dédié aux piétons et aux cyclistes." ​​​​​​​