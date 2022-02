Voici à quoi ressemble le PlayStation VR 2

L’ergonomie avant tout

Le casque serait, selon le vice-président, au moins aussi confortable que le PS VR première génération. “Nous avons apporté un soin particulier à l’ergonomie du casque et que nous avons mené des tests poussés afin qu’il s’adapte à toutes les tailles de têtes. (…) La visière-écran ajustable permettant d’approcher ou d’éloigner l’écran du visage ou l’emplacement de la sortie écouteurs stéréo, demeureront inchangées”, précise-t-il.

Si l’annonce de Sony reste avare en spécificités techniques, on apprend néanmoins que le PS VR 2 sera doté d’une molette d’ajustement des lentilles, “offrant aux joueurs une option supplémentaire pour ajuster la distance des lentilles entre leurs yeux et ainsi optimiser leur vision.”

Le casque possédera également un moteur intégré dédié au retour du casque. Enfin, il sera plus simple de jouer pendant de longues sessions grâce au nouveau système de ventilation. “Vous remarquerez un petit espace entre le haut et la surface à l’avant de la visière-écran, qui contient le système de ventilation intégré”, explique Yujin Morisawa, Concepteur artistique Senior chez Sony Interactive Entertainment. “Nos ingénieurs ont eu cette idée pour améliorer la ventilation et éviter la formation de buée sur les lentilles, ce qui offrira aux joueurs une meilleure immersion dans leurs jeux VR.”