Voici 5 musées où passer un moment au frais cet été !

Fraichement rénové après plusieurs mois de travaux, le Musée d'Histoire naturelle de Tournai vous accueille à nouveau depuis juillet. Le lieu devait être mis en conformité électrique et en a profiter pour améliorer ses mises en scènes avec un meilleur éclairage et un nouveau système de sonorisation. Pas de grands bouleversements, mais une expérience du visiteur qui sera améliorée, comme l'explique le responsable des collections au micro de No Télé.

Et profitez aussi du jardin scientifique à l'extérieur du musée, une visite comprise et en plein air avec des enclos extérieurs et une serre à papillons. Un bâtiment qui vaut autant le détour que ses spécimens, et devrait vous maintenir au frais quelques heures.