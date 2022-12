Voici 5 bulles wallonnes pour rendre vos fêtes plus locales et tout aussi pétillantes !

A Emines (La Bruyère), on profite de la technicité scientifique offerte par la proximité avec Gembloux et sa faculté d’agro-biotech. Le Domaine du Chenoy a développé des vignes dites "résistantes" afin de tenir au mieux face au climat wallon et aux maladies pouvant affecter les plants. Il existe depuis 2003 et regroupe actuellement 11 cépages "résistants" différents qui sont issus d’hybridations, c’est-à-dire de croisements de gênes.

Comme résultat, on obtient des vignes qui ne souffrent plus d’une grande majorité des maladies et ne nécessitent plus d’OGM, d’autant plus que le Domaine du Chenoy est bio. Les croisements opérés conservent aussi les propriétés des cépages européens afin de produire un vin de qualité.