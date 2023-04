Voici 3 fun facts sur le film WTF " Carnage chez les Puppets "

" Carnage chez les Puppets " est une comédie policière un peu potache dont le script a clivé le public. La raison ? Il a impliqué les marionnettes de notre enfance dans des scènes de sexe caliente, de la violence et un humour assez trash. La polémique a dans le même temps participé à son succès. Voici 3 fun facts que vous ne connaissez peut-être pas sur le film WTF.

Sorti en 2018, Carnage chez les Puppets (The Happytime Murders en anglais) est réalisé par Brian Henson. À l’affiche, on retrouve un casting 5 étoiles : Melissa McCarthy (SOS Fantôme, Gilmore Girls), Maya Rudolph (The Last Show, The Good Place), Joel McHale (Ted) et Elizabeth Banks (Spider Man, Hunger Games).