Voeux du MR : le président des libéraux appelle à préparer la campagne électorale de 2024

"C’est en 2023 que se jouera et se gagnera 2024", a-t-il lancé lors d’un congrès du Mouvement réformateur sur le site de l’ancien charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle (Charleroi) lançant une tournée des vœux des libéraux francophones à travers les provinces wallonnes et à Bruxelles. "Cette année, nous devons préparer l’avenir des francophones. Les défis sont immenses, notamment sur le plan budgétaire", a ajouté Georges-Louis Bouchez en citant pour "relever ce défi" trois ministres MR au gouvernement wallon, Adrien Dolimont, Willy Borsus et Valérie de Bue, qui font "face à un bloc qui ne partage pas nos idées" (le PS et Ecolo, ndlr).

Les défis sont immenses, notamment sur le plan budgétaire