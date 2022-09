Voeckler garde espoir pour avoir Alaphilippe aux Mondiaux

Le sélectionneur de l’équipe de France Thomas Voeckler a dit vendredi à l’AFP garder espoir que Julian Alaphilippe puisse défendre son titre aux Championnats du monde fin septembre en Australie, tout en concédant que sa blessure à l’épaule droite constitue "un gros coup sur la tête".

"C’est un gros coup sur la tête pour l’équipe de France, d’autant qu’il était dans une phase d’approche idéale de l’événement. Mais chaque chose en son temps, on va voir si on fait avec ou sans lui", a souligné Voeckler, deux jours après la chute du double champion du monde dans le Tour d’Espagne qu’il a quitté avec une "luxation de l’épaule droite", selon son équipe Quick Step.

"Ce n’était pas une chute anodine, ça a tapé fort et bien sûr le temps ne joue pas en notre faveur. Mais il faut plus de recul, c’est encore tout frais. J’espère qu’il se rétablira au plus vite et qu’on en tirera les conclusions en temps utile", a ajouté le sélectionneur qui s’est entretenu avec le coureur et a "une forte pensée pour lui".

Jeudi le manager de l’équipe Quick Step, Patrick Lefevere, avait estimé qu’Alaphilippe, double champion du monde en titre, serait "probablement trop court" pour la course en ligne des Mondiaux prévue le dimanche 25 septembre à Wollongong, sur la côte est de l’Australie.