Vodka, datchas et tsarina : un média russe indépendant révèle les dessous de l’empire de Vladimir Poutine

Après sa brillante carrière de gymnaste couronnée de médailles olympiques et de titres russes, européens et mondiaux mais entâchée d’affaires de dopage, ambassadrice de la marque Longines, la jeune femme née en 1983 fait de la politique au sein du parti de Poutine, Russie Unie : elle siège notamment deux ans à la Chambre et à la Douma d’Etat.

Elle est considérée à partir de 2008 comme la compagne du président russe de trente ans son aîné ainsi que la mère de plusieurs de ses enfants, deux ou trois voire quatre, car elle s’affiche alors à son bras lors de dîners et cérémonies officielles. Leur nombre et leur âge (mineur) n’est pas communiqué. Les intéressés ont toujours démenti tout cela, et Alina Kabaeva est toujours restée ultra-discrète, surtout sur cette relation, et à l’écart des caméras à l’exception d’un clip vidéo dont est tirée l’image ci-dessous et où la jeune femme apparaît presque comme la nouvelle First Lady russe.