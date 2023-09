Voce & Organo : le souffle de l’orgue romantique de l’église Notre Dame de la Chapelle à Bruxelles

Lorsqu’on parle d’orgue, on imagine le plus souvent un nombre incalculable de registres et de claviers, le tout surplombé par une cathédrale de tuyaux bien alignés. Ce n’est pas le cas ici. Conçu en 1890 par le facteur bruxellois Pierre Schyven, l’orgue de l’église Notre Dame de la Chapelle est une grande dame plutôt sensible et discrète.

Placé en hauteur dans une tribune située au fond de la nef, l’instrument compte 1400 tuyaux mais cette " forêt métallique " est cachée aux yeux de l’assemblée par deux imposants buffets situés de part et d’autre de la grande verrière. Dans cette configuration, l’instrument est presque invisible. La magie opère. A la fin du 19e siècle, l’objectif était de faire naître une musique céleste, un souffle indéfinissable, qui vient d’en haut et qui baigne l’assistance.