Vliegen et Gillé savourent leur qualification pour la finale de Roland-Garros :"On travaille toute notre vie pour jouer ce genre de match"

Ils l’ont fait ! Pour leur première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem, Joran Vliegen et Sander Gillé n’ont pas cédé à la pression et ont obtenu leur ticket pour la finale de Roland-Garros, 19 ans après le sacre d’Olivier Rochus et Xavier Malisse.

Les deux hommes étaient forcément ravis, comme l’explique Gillé au micro de Christine Hanquet. "C’est très chouette, très cool. C’était de nouveau un bon match. Je sens que je suis encore dans la ‘zone’, on a déjà joué cinq matches, cinq bons matches, il nous en reste un à jouer. Je me sens très bien, Joran se sent bien. On a beaucoup de confiance quand on est sur le court, on a de nouveau reçu beaucoup de soutien du public. Je suis très content d’être en finale mais il reste encore un match à gagner." Même son de cloche du côté de son partenaire. "Comme Sander l’a dit, c’est un rêve de disputer une finale d’un Grand-Chelem. On travaille toute notre vie pour jouer ce genre de match. On est vraiment très à l’aise pendant cette quinzaine, on est dans 'la zone', dans le rythme idéal. Et ce n’est pas fini, on doit encore travailler. On va aussi se reposer un peu et on sera prêt pour la finale samedi."

Vliegen et Gillé ne sont en tout cas pas étonnés de ce qui leur arrive. "Ça fait plusieurs années qu’on se dit qu’on est capable de le faire. Mais avant c’était peut-être trop tôt, on était juste convaincu d’avoir le niveau pour le faire. D’année en année on a amélioré notre niveau et passé un tour de plus et maintenant on est en finale mais on a toujours été convaincu qu’on était capable de le faire."

Avant d’évoquer leurs points forts. "On joue ensemble depuis sept ans. Chaque année, on apprend de nouvelles choses, le travail n’est jamais fini. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et des points à améliorer. On reste calme, on parle beaucoup, c’est ça la clé. On améliore notre niveau sur le court mais notre relation s’améliore aussi avec le temps et c’est ça la clé", explique Gillé. Tandis que Vliegen complète. "On travaille beaucoup aussi en dehors du terrain, il y a des petites choses qui nous aident. Ça fait longtemps que l’on se connaît, mais comme Sander l’a déjà expliqué, il faut travailler chaque jour parce qu’on est différent. Il y a des trucs à apprendre et on grappille des petites choses par ci, par là."

Je sais que la fédération néerlandophone de tennis essaie de miser de plus en plus sur le double et ça commence à fonctionner

Gillé revient ensuite sur leurs débuts. "Oh c’est difficile parce que ça fait vraiment très longtemps, avant qu’on ne joue ensemble. On était dans le même club. J’avais seize ou dix-sept ans, Joran quatorze. Moi je suis d’abord parti aux Etats-Unis, puis lui aussi. Alors ça fait super longtemps même avant qu’on ne joue ensemble."

Quant à Vliegen, il se souvient du moment où ils ont commencé à jouer ensemble. "C’est après que je sois revenu des Etats-Unis. Sander était rentré depuis deux ans. Il jouait déjà sur le circuit. En 2015 je pense qu’on a fait notre premier voyage ensemble. Pour moi c’est un peu à ce moment-là que tout a commencé. Au début on jouait juste le double pour gagner un peu plus d’argent. Ça a commencé un peu comme ça en 2015."

Avec cette finale en Grand Chelem, les deux hommes mettent également en avant une discipline souvent mise de côté au profit du simple. "C’est ça le but. Je sais que la fédération néerlandophone de tennis essaie de miser de plus en plus sur le double et ça commence à fonctionner. On reçoit beaucoup de messages de félicitations et ça nous fait vraiment plaisir parce que c’est quand même notre vie."

Avant d’évoquer leurs adversaires en finale : Ivan Dodig et Austin Krajicek. "Ils ont déjà joué la finale ici l’année passée. C’est une équipe très forte. Mais on est très fort aussi. On sera là samedi, on va préparer le match tactiquement. On va se donner à 100%."

Alors les deux Limbourgeois pourront-ils offrir à la Belgique un titre en double à Roland-Garros, 19 ans après Malisse et Rochus ? Réponse ce samedi.