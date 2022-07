Vladimir Poutine veut renforcer ses positions dans l’Arctique ou lorsque la Russie soigne son désir d’expansionnisme

Dans l’Arctique, le pays souhaite également "développer pleinement la Route maritime du Nord", aussi appelé le Passage du Nord-Est qui relie l’Europe à l’Asie en longeant les côtes russes, pour le transformer en une voie "sécurisée et compétitive qui fonctionnerait toute l’année", selon la doctrine.

Le document de 55 pages dénonce par ailleurs la volonté des Etats-Unis de "dominer dans les eaux mondiales" et le "rapprochement des infrastructures militaires de l’Otan des frontières russes", en qualifiant ces phénomènes de "menaces principales" pour la Russie.

Moscou considère l’Alliance atlantique, son vieil ennemi de la Guerre froide, comme une menace existentielle et a notamment justifié son offensive en Ukraine par les ambitions atlantistes de Kiev et le soutien politique et militaire occidental à ce voisin de la Russie. Le maître du Kremlin réactive en quelque sorte le concept de "bastion" imaginé à l’époque de la guerre froide.

L’Arctique représente au total 21 millions de kilomètres carrés. Environ la moitié des côtes sont contrôlées par la Russie, les régions arctiques liées à Moscou représentent quant à elles environ 15% du territoire total de la Russie et recèlent plus de 60% des ressources minérales et énergétiques du pays. Enfin, 10% des revenus liés au pétrole et au gaz ainsi que 20% du PIB proviennent également de l’Arctique.