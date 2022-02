Vladimir Poutine reconnaît l’indépendance des deux régions séparatistes pro-russes en Ukraine et ordonne à son armée d'entrer dans ces territoires

Depuis plusieurs jours, les annonces parfois contradictoires concernant les tensions entre la Russie et l’Ukraine s’enchaînent. Mais l’allocution de Vladimir Poutine de ce soir sur la chaîne d’État a le mérite d’être claire : la Fédération russe reconnaît l’indépendance des deux régions séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine, a-t-il déclaré dans une allocution qui a duré plus d'une heure.

Quelques heures plus tard, il a ordonné à son armée d'entrer dans les territoires séparatistes dans l'Est de l'Ukraine après avoir reconnu leur indépendance, une décision qui pourrait entraîner une guerre avec Kiev. Les deux décrets du président russe reconnaissant les "républiques populaires" de Donetsk et Lougansk, demandent au ministère de la Défense que "les forces armées de la Russie (assument) les fonctions de maintien de la paix" dans ces régions.

Le nouveau traité établi entre la Russie et les territoires séparatistes de Donetsk et de Lougansk en Ukraine autorise la fédération russe d'établir et opérer ses propres bases militaires dans l'est de l'Ukraine. L'accord, rendu public sur le site internet de la Douma, fait aussi référence à une protection conjointe des frontières. Le traité porte sur 10 ans, avec la possibilité d'une reconduction automatique.

Un très long discours

Vladimir Poutine a démarré son discours un peu après 19h30, heure belge. Dans le début de son discours, le président russe a évoqué quelques aspects historiques. Voici quelques citations traduites par nos confrères de CNN :

"Commençons par le fait que l'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie, plus précisément par la Russie bolchévique, communiste. Ce processus a commencé presque immédiatement après la révolution de 1917 ".

"À la veille et après la Seconde Guerre mondiale, Staline a déjà annexé à l'URSS et transféré à l'Ukraine certaines territoires qui appartenaient auparavant à la Pologne, à la Roumanie et à la Hongrie".

"Et en 1954, pour une raison quelconque, Khrouchtchev a pris la Crimée de la Russie pour la donner à l'Ukraine. En fait, c'est ainsi que le territoire de l'Ukraine soviétique a été formé".