Vladimir Poutine reconnaît l’indépendance des deux régions séparatistes pro-russes en Ukraine

Depuis plusieurs jours, les annonces parfois contradictoires concernant les tensions entre la Russie et l’Ukraine s’enchaînent. Mais l’allocution de Vladimir Poutine de ce soir sur la chaîne d’État a le mérite d’être claire : la Fédération russe reconnaît l’indépendance des deux régions séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine, a-t-il déclaré dans une allocution qui a duré plus d'une heure.

Vladimir Poutine a démarré son discours un peu après 19h30, heure belge. Dans le début de son discours, le président russe a évoqué quelques aspects historiques. Voici quelques citations traduites par nos confrères de CNN :

"Commençons par le fait que l'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie, plus précisément par la Russie bolchévique, communiste. Ce processus a commencé presque immédiatement après la révolution de 1917 ".

"À la veille et après la Seconde Guerre mondiale, Staline a déjà annexé à l'URSS et transféré à l'Ukraine certaines territoires qui appartenaient auparavant à la Pologne, à la Roumanie et à la Hongrie".

"Et en 1954, pour une raison quelconque, Khrouchtchev a pris la Crimée de la Russie pour la donner à l'Ukraine. En fait, c'est ainsi que le territoire de l'Ukraine soviétique a été formé".