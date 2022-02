Vladimir Poutine accuse l'Otan de tromperie et de traiter la Russie comme un ennemi

L'Otan a condamné la reconnaissance des régions séparatistes par Moscou

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a condamné lundi la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes en Ukraine et a appelé la Russie à "choisir la voie de la diplomatie".

"Je condamne la décision de la Russie", a déclaré M. Stoltenberg dans un communiqué. "Les Alliés demandent instamment à la Russie, dans les termes les plus forts, de choisir la voie de la diplomatie, de renoncer immédiatement à son renforcement militaire massif en Ukraine et autour de l'Ukraine, et de retirer ses forces conformément à ses obligations et engagements internationaux".

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annulé lundi in extremis une visite en République démocratique du Congo et décidé de revenir précipitamment à New York en raison de l'aggravation de la crise autour de l'Ukraine, a annoncé son porte-parole.