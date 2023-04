Vladimir Komarov, le premier cosmonaute à mourir dans la conquête spatiale en 1967

L’Union soviétique allait bientôt célébrer son 50e anniversaire et, pour l’occasion, quoi de mieux que de démontrer un peu plus leur suprématie dans la course à l’espace. Le projet était d’envoyer deux engins habités (Soyouz 1 et 2), de faire un test des procédures d’amarrage spatial, de faire sortir les cosmonautes qui rejoindraient le vaisseau de l’autre dans une EVA historique, avant de revenir sur Terre sains et saufs.