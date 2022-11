L’un de ses plus grands regrets est d’être né… huit jours trop tard ! Roger est tombé sous le couperet du décret l’obligeant à prendre sa retraite à 60 ans ! C’est ainsi que le 20 mai 1995, Roger est de service lors du match Standard – FC Bruges (2-0). Puisque c’est sa dernière saison, il est invité à donner le coup d’envoi avec le prince Laurent. Le public scande son nom (celui de Roger, pas du prince…), les joueurs viennent l’embrasser (Roger, pas le prince…) et, sous l’émotion, Roger s’apprête à embrasser le prince, mais s’arrête in extremis ! Quelques années plus tard, il contera l’anecdote à la princesse Claire, Laurent le prendra alors dans ses bras et l’embrassera !