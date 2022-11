Vizorek raconte Goethals : le documentaire sur l’un des meilleurs entraîneurs de foot du monde

Son génie tactique, son accent "brusseleer" maintes fois imité par ses joueurs mais jamais égalé et son humour inoubliable en ont fait une légende en France et en Belgique. Bixente Lizarazu, Patrick Battiston, Bernard Tapie et bien d’autres footballeurs, entraîneurs et proches de Goethals se succèdent pour parler du “magicien”. Le documentaire présente le côté touchant du personnage, son lien avec ses anciens joueurs. On revient sur la carrière en Belgique de Raymond Goethals : son ambition pour les Diables Rouges et sa période au Standard de Liège. On découvre l’entraîneur belge sous toutes ses coutures sans occulter les côtés plus sombres de sa personnalité. Le documentaire n’oublie pas de parler des affaires de corruption de Goethals : l’affaire Standard-Waterschei et l’affaire OM VA.