Vivre sur un bateau l’été

En plein confinement beaucoup de plaisanciers se sont lancés comme Cécile et ont réalisé leur rêve. Avec un bateau, plus besoin de passeport vaccinal, de réservation d’hôtel ou de restaurant, on part quand on veut, on s’arrête (presque) où l’on veut, on attache les amarres, on descend se promener, à pied ou à vélo et on repart au gré de ses envies. Libre comme le vent, l’eau, l’air.