Vivre sur un bateau en hiver

La crise Covid et les différents confinements ont fortement modifié notre façon d’envisager nos moments de détente, nos vacances, nos voyages. Pour certains ce fut l’occasion de se tourner vers de nouvelles formes d’évasion comme par exemple faire du tourisme de proximité et pourquoi pas fluvial. Vivre au fil de l’eau, louer un bateau entre amis avec ou sans permis, découvrir nos villes et villages en bord de Meuse, c’est possible et c’est pur bonheur. Les joies de la navigation sont nombreuses, petits apéros sur le pont, bronzages à la proue du bateau… au printemps, en été, voire quelques jours en automne mais l’hiver est-ce toujours aussi agréable et que fait-on de son joli bateau ?