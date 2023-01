C’est une vie un peu plus minimaliste. La maison, comme on l’a dit, est couverte de panneaux photovoltaïques qui produisent l’électricité qui est utilisée directement ou stockée dans des batteries. Mais en hiver, les journées sont plus courtes, plus grises et l’apport énergétique du soleil est moindre. Il faut donc être pendant certaines périodes, moins gourmand en énergie.

En ce qui concerne l’eau, la maison est équipée d’une grande citerne d’eau de pluie qui permet un apport régulier en eau courante.

La seule facture d’énergie de la maison date de quand le couple en a pris possession de l’habitation : le remplissage du tank à gaz. Un poêle à gaz est présent dans la petite maison afin de pourvoir vivre confortablement durant la période froide.

Vous voulez en savoir plus et découvrir comment on vit en presque totale autonomie ? On vous emmène dans la région de Ciney, chez Pierre.