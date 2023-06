Vivre près d’espaces verts rend plus jeune de deux ans et demi, selon une étude

En ville, parcs et espaces verts participent certes à atténuer la chaleur et promouvoir la biodiversité… mais aident aussi à ralentir le vieillissement cellulaire : selon une étude publiée mercredi dans Science Advances, les personnes vivant près d’îlots de verdure sont en moyenne biologiquement plus jeunes que les autres de deux années et demie.

"Vivre près de davantage de verdure peut vous aider à être plus jeune que votre âge véritable", a expliqué à l’AFP Kyeezu Kim, l’auteure principale de l’étude, qui est post-doctorante à la faculté de médecine de l’université Northwestern.

"Nous pensons que nos découvertes ont des implications importantes pour la planification urbaine en matière d’expansion de l’infrastructure verte, pour promouvoir la santé publique et réduire les disparités en matière de santé", a-t-elle ajouté.

Un lien avait déjà été établi entre l’exposition aux espaces verts et une meilleure santé cardiovasculaire ainsi que des taux de mortalité plus faibles. Cependant, les chercheurs estimaient que l’activité physique et les interactions sociales liées à la fréquentation des parcs jouaient un rôle dans ce constat.