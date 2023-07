"Vivre nu" : plongée dans l’univers méconnu du naturisme

Le naturisme est un mode de vie global, avec du sport le matin, du sauna en fin de journée. Les pratiques sont rythmées, toujours en communion.

Dès sa petite enfance, la nudité des autres est apparue assez naturelle à Margaux Cassan qui passe ses vacances en village naturiste. La place du regard est beaucoup moins importante, ce qui rend le rapport au corps beaucoup plus sain, plus libre, et ce qui permet plus facilement de s’accepter, explique-t-elle.

Aujourd’hui, on se regarde énormément, et plus encore depuis les réseaux sociaux. Dans un village naturiste, les sens se rééquilibrent, le regard perd un peu de sa place par rapport au toucher, à l’ouïe. C’est un corps qui vit et qui éprouve. Les complexes que l’on peut avoir et les projections que l’on fait sur les autres s’effacent.

"La nudité comme lisseur social et comme espèce d’uniforme fonctionne très bien. Quand vous êtes nu et que les autres sont habillés, tout le monde vous regarde. Mais si vous êtes nu au milieu d’un groupe où tout le monde l’est, il y a une forme de fonte dans le collectif."

A l’adolescence, les choses se compliquent toutefois un peu. C’est une expérience que connaissent pratiquement tous les naturistes. Pendant l’adolescence, ils arrêtent généralement d’y aller. La charte naturiste permet d’ailleurs aux adolescents de rester couverts pendant cette période de transition.

"C’est là que viennent les complexes et c’est là aussi que peut apparaître la réduction de son propre corps à un élément sexuel, qui n’est pas du tout présent dans l’enfance."