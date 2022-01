Vivre la vie en vieux. Un documentaire à voir dans Doc shot

Qu’est-ce qu’être vieux ? À quel moment devient-on ou se sent-on vieux ? Est-ce une identité nouvelle ? Comment faire face à la vieillesse ? Comment s’y préparer ?



Elle vit seule en ville au 3e étage sans ascenseur et a vaincu la maladie, il est agriculteur et prépare sa retraite, elle vient de perdre son mari et apprend à vivre sans lui, ils sont retraités à Marseille et veulent profiter de la beauté du monde, elle est libre et veut danser jusqu’au bout, elle quitte son appartement pour un EHPAD, ils renouvellent leurs vœux de mariage et veulent être enterrés ensemble.

" Schnocks. La vie en vieux" un documentaire de Laurent Follea et Antonin Boutinard Rouelle