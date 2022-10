Vivre la #VanLife c’est possible en Belgique

Ainsi, ce sont près de 30 vans aménagés qui attendent les vanlifeurs de tout type. Du motor-home tout confort qui contient douche et toilette au VW California plus " roots " avec sa douche solaire mais savamment popularisé par la communauté des surfeurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Avec des prix variants entre 85 et 185€ par jour, la vanlife reste donc relativement accessible à son public cible : les jeunes actifs à condition de partir une durée déterminée. " La vanlife est une façon de vivre de manière nomade en habitant pendant un moment déterminé, dans un van. On y travailler, on voyage, on passe des moments seul ou en famille pendant des semaines, des mois, des années. Ça permet de découvrir le monde, on peut tout faire, n’importe où. On vit simplement près de la nature. C’est très apaisant, enrichissant et cela apporte un immense sentiment de liberté. On est 100% dans le réel, rien n’est superficiel ", ajoute Romain. Pour les plus convaincus, la vanlife passe par l’achat d’un van déjà aménagé (à partir de 71.000€ tout de même) ou l’aménagement personnel d’un véhicule standard pour un budget plus réduit.

" J’ai envie de dire aux gens qui n’ont jamais essayé de se lancer, ça permet de sortir rapidement de sa routine, ça apporte du fun, de l’aventure, du changement et des découvertes. On en a tous besoin en ce moment ", conclut Romain.