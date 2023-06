Vivre l'inaccessible au Japon sans rien dépenser !

La dernière trouvaille remplit toutes les cases en promettant d'offrir un séjour d'habitude inaccessible pour la modique somme de zéro euro ! Direction le Japon et la préfecture de Toyama, à environ 350 km de route de Tokyo. Airbnb donne l'opportunité de séjourner à Suganuma, un village authentique où il était, jusqu'ici, impossible de passer une nuit.

La destination est d'habitude rendue à ses résidents lorsque les visiteurs quittent les lieux en fin de journée. Les habitants ne sont d'ailleurs pas bien nombreux (il n'y a que neuf maisons) à retrouver la quiétude de cet endroit authentique enfoncé dans la haute montagne nippone et rafraîchi par la rivière Sho.

Dans les guides touristiques, on décrit d'ailleurs Suganuma comme un endroit caché puisqu'il n'existe aucun hébergement touristique.

Cela fait cinq générations que la famille Nakashima dispose de l'une de ces bâtisses caractérisées par son toit de chaume appartenant au style Gassho-zukuri. Cette architecture a été imaginée pour résister au temps et surtout aux conditions climatiques. Les hivers peuvent être rudes et particulièrement enneigés. Et c'est précisément dans la maison des Nakashima qu'Airbnb offre l'opportunité de vivre une expérience hors du temps.

Il faut s'inscrire avant le 30 juin sur la page consacrée à l'hébergement. Le séjour durera deux nuits et prévoit aussi une découverte des plats locaux ainsi qu'une participation à un atelier consacré aux techniques de construction locales, comme celle des toits de chaume.