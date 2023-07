Vivre en habitats légers s'intègre peu à peu dans les moeurs en Wallonie

En Belgique, des administrations différentes pour le territoire et le logement. "Le code du logement a changé et est devenu le code de l’habitation qui a intégré l’habitation légère. Elle n’est plus considérée comme insalubre. L’aménagement du territoire et l’urbanisme sont une autre compétence" explique Vincent Wattiez qui poursuit : "On a mis en place un forum ‘habiter léger.be’ qui permet de s’informer. Des communes avancent, des permis sont délivrés. Il y a des résistances culturelles mais on voit ce changement avec des formations par le CPDT, les maisons de l’urbanisme et d’autres."

Comme l’indique Philippe Meyer, président du conseil francophone et germanophone de l’ordre des architectes belges, certaines normes d’habitabilité sont définies et sont variables d’une commune à l’autre. S’il y a refus, le citoyen peut aller en recours au niveau de la Région wallonne. Un comité statuera si le refus est confirmé ou non. Un recours en conseil d’Etat peut être fait ensuite.