Vivre en dehors du monde moderne avec les Mennonites

Ici les enfants vont à l’école uniquement de 6 à 13 ans pour apprendre les bases : lire, écrire, compter, prier. Le seul manuel à l’école, c’est la Bible. Les Mennonites ont créé des villages de leurs propres mains. Ils vivent en totale autarcie et s’interdisent l’accès au confort moderne : électricité, télévision, téléphone, voiture…

La vie y est régie selon des règles simples mais strictes : les femmes s’occupent des tâches ménagères, les hommes travaillent de leurs mains. Ils cultivent des terres et ont du bétail. Le dress code est vite réglé : robes pour les filles, de couleurs foncées pour les femmes mariées, la tête couverte. Chemises à carreaux pour les hommes et chapeaux aux tons clairs. Et ce sont les femmes qui cousent les vêtements pour toute la famille. Bijoux et maquillage ne sont pas autorisés. En réalité, tout ce qui est superflu est interdit. Ce qui signifie une vie austère sans distraction d’aucune sorte. La seule activité sociale, c’est la messe à l’église le dimanche. Ils suivent la Bible, ce qui leur fait dire que s’ils veulent accéder au paradis, ils ne doivent pas être en contact avec le monde moderne. C’est la condition indispensable pour faire partir de la communauté. Et plus ils ont d’enfants, plus ils pensent se rapprocher de Dieu.

Mais cette existence austère au cœur de ce petit État tropical situé entre le Mexique et le Guatemala ne plaît plus à tous. Q uelques familles de Mennonites se sont ainsi regroupées autour d’une nouvelle communauté à l’intérieur de la colonie, autorisant une ouverture sur le monde moderne. Il est ici désormais permis d’utiliser la voiture (à condition que quelqu’un d’extérieur la conduise), le téléphone, d’écouter de la musique ou de jouer d’un instrument. La notion de plaisir est ainsi introduite dans la vie de ces Mennonites plus modernes, effrayant les plus traditionnels. C’est pourquoi plusieurs familles ont décidé de partir fonder une nouvelle colonie au fin fond du Pérou, en pleine jungle amazonienne, pour maintenir cette vie extrême. L’Amazonie est devenue le dernier refuge reculé des Mennonites.