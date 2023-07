Vivre en autonomie totale dans la montagne : mode d’emploi

Tout plaquer et s’installer au sommet d’une montagne : c’est le défi que s’est fixé Thibault il y a quelques années. À travers un reportage signé Muriel Barra, il livre ses trucs et astuces pour vivre en parfaite harmonie avec la nature.

Alors que la société de consommation est à son apogée, des hommes et des femmes ont fait le choix de s’affranchir du système capitaliste, qui aujourd’hui constitue une réelle menace pour notre environnement. Parmi eux, Thibault, qui s’est établi voilà quelques années au cœur des montagnes, dans une maison nichée au sommet d’une falaise. Afin de comprendre ses motivations et de se représenter ce à quoi ressemble son nouveau mode de vie, Muriel Barra est partie à sa rencontre et a passé quelques jours en pleine nature en sa compagnie. Le temps de son séjour, Thibault lui dévoile ainsi les secrets de son autonomie, et par la même occasion nous montre la voie vers un autre chemin : celui de l’authenticité.