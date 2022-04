Vivre dans une « Tiny House » : un projet de plus en plus tendance

Pendant le confinement, Emilie et Stefan se sentaient à l’étroit dans leur appartement en ville. Après quelques recherches, ils tombent sur le concept des " Tiny House ", séduits par le projet, ces amoureux de la nature sautent le pas. Un an et demi plus tard… ils ne regrettent rien. " Ça nous a forcé à garder l’essentiel en déménageant. Il y a aussi l’avantage financier, mais surtout le sentiment de vivre avec les quatre saisons. On se sent à l’extérieur, tout en étant dedans. Ce rapprochement à la nature nous plait énormément " nous confient Stephan et Emilie, jeunes propriétaires d’une tiny house.