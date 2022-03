Vivre dans une communauté Disney ? C’est l’idée du projet “Storyliving”

Et si vous élisiez domicile dans un parc Disney ? C’est le concept du projet “Storyliving by Disney”, soit des communautés développées par la division “parc d’attractions” du groupe.

Une certaine vision de l’enfer

Que l’on soit fan de l’univers Disney ou pas, difficile de ne pas voir ce projet comme une réalisation dystopique. Pourtant, tout est vrai, et Disney y croit dur comme fer. “Imaginez une communauté énergique avec la chaleur et le charme d'une petite ville et la beauté d'un complexe”, nous explique Helen Pak, responsable des parcs, des expériences et des produits Disney, dans un langage marketing parfaitement calibré.

Concrètement, Storyliving verra prochainement le jour dans la ville de Rancho Mirage, en Californie. Pas moins de 1900 logements verront le jour, pour former la communauté “Cotino”. Les logements, à savoir des villas, des appartements ou des maisons, seront construits autour d’une “oasis”.

Évidemment, le divertissement, le shopping et la restauration ne seront pas en reste. Un peu à la manière d’un Disneyland, la communauté vivra, respirera (et mourra ?) Disney, et ce 24 heures sur 24, sept jours sur sept.