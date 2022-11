Vivre dans un logement mal chauffé peut nuire à la santé mentale.

"Vivre dans une maison froide peut affecter votre santé mentale de plusieurs façons. Pour beaucoup, les frais de chauffage sont une source de stress et de pression financière. Le fait de ne pas pouvoir chauffer confortablement sa maison et sa famille réduit le sentiment de contrôle et d'autonomie sur son environnement. Les personnes qui ne sont pas en mesure de chauffer leur maison adoptent souvent des mécanismes d'adaptation qui limitent leur vie sociale, par exemple en n'invitant pas leurs amis et en se couchant tôt pour avoir chaud. Et beaucoup de gens sont tout simplement épuisés par la corvée d'un hiver entier passé dans un froid inconfortable", détaillent les autrices de l'étude dans un article publié sur le site internet du média The Conversation.