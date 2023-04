Vivre dans un hameau autonome, ça ressemble à quoi ?

Pour Patrick et Brigitte, la décision de changer de vie s’impose suite à un constat : ils ne sont pas heureux dans le système traditionnel, et souhaitent s’affranchir de ses carcans. "On s’est rendu compte qu’en rentrant le soir on n’avait plus de patience l’un pour l’autre, ni pour nos enfants. On travaillait, on était à découvert et on ne pouvait presque pas partir en vacances" rapporte Brigitte.

Convaincu qu’il existait un moyen de "vivre autrement", le couple a donc décidé de faire ses valises et d’investir dans un terrain, non loin de Chateaubriand, qu’ils ont aménagé de façon à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en eau, en nourriture et en électricité.

Grâce aux panneaux solaires qu’ils ont fait installer et à l’éolienne qu’ils ont fait construire, Patrick explique en effet qu’en ce qui concerne l'énergie, ils sont autonomes à 100 % depuis 1997, soit plus de 20 ans.

Quant à leur alimentation, ils ont fait le choix de réduire leur consommation de viande pour privilégier les légumes qu’ils récoltent dans leur jardin et dans leur serre.

Enfin, la récupération de l’eau de pluie leur permet de boire et de se laver sans dépendre de l’extérieur.