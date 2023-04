Vivre avec l’hémophilie : le combat quotidien contre la coagulation défaillante

Les traumatismes mineurs comme les coupures ou les éraflures ne sont généralement pas graves pour la plupart des personnes, car la pression locale peut facilement stopper l’hémorragie. Pour les patients atteints d’hémophilie sévère, ces blessures mineures peuvent entraîner des hémorragies internes dans les articulations, les muscles et les tissus mous, qui sont les principaux symptômes de la maladie. Les hémorragies internes peuvent provoquer des douleurs, des gonflements, une raideur et des dommages durables aux articulations.

Le site de l’hémorragie peut devenir chaud, gonflé et de plus en plus tendu, avec une douleur qui augmente. Les saignements internes peuvent provoquer des lésions articulaires sévères à long terme, surtout si le saignement se produit dans les grosses articulations des coudes, des genoux ou des chevilles, où la plupart des hémorragies se produisent.

Les saignements peuvent varier en fréquence de 3 à 4 fois par an à plus de 3 fois par semaine pour les patients sévèrement affectés. La fréquence des hémorragies peut augmenter suite à un stress, un changement climatique ou sans cause bien identifiable. Les enfants sont plus susceptibles de saigner que les adultes atteints d’hémophilie.